Ballando, Fognini esulta: “Questo terzo posto vale un oro”

(Adnkronos) –
Fabio Fognini esulta dopo il terzo posto a Ballando con le stelle. L’ex tennista ha affrontato il dance show di Rai 1 insieme alla maestra Giada Lini riuscendo a convincere tutti per abilità e simpatia, uscendo nella semifinale con Francesca Fialdini, arrivata poi seconda dietro alla vincitrice Andrea Delogu, ma conquistando comunque un bronzo che per lui sembra valere anche di più. 

“Siamo arrivati ai titoli di coda di questa avventura pazzesca. Non è stato solo ballo: è stato un viaggio dentro me stesso”, ha scritto Fognini in un post Instagram, “ho scoperto un nuovo Fabio, ho tolto la corazza e ho affrontato sfide che, vi giuro, all’inizio mi sembravano impossibili da superare”. 

“Torno a casa con un terzo posto che, per le emozioni che ho provato e per come mi sento oggi, vale quanto una medaglia d’oro”, ha raccontato, prima di ringraziare, “un grazie immenso alla maestra Giada che mi ha guidato passo dopo passo, sopportando la mia rigidità e trasformandola in energia. Grazie a mia moglie, Flavia Pennetta: se mi sono buttato in questa sfida è solo perché lei ci ha creduto prima ancora di me. E grazie a voi… il vostro affetto mi ha letteralmente travolto e mi ha dato la forza di arrivare fin qui. Vi porto tutti nel cuore”, ha concluso Fognini. 

 

spettacoli

