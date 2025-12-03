Ballando, Francesca Fialdini verso il recupero: ecco quando tornerà in pista

10.3 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
(Adnkronos) –
Francesca Fialdini è pronta a tornare in pista a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara con Giovanni Pernice, era stata costretta a un ritiro temporaneo a causa degli infortuni subiti, tra cui la frattura di tre costole. Ma dopo un periodo di riposo assoluto e fisioterapia, la conduttrice televisiva sembra aver recuperato le energie necessarie per riprendere la competizione.  

Ad annunciarlo è stata la stessa Fialdini che sui social ha condiviso un video insieme al partner di ballo Pernice: “Siamo tornati, stiamo ballando… stiamo muovendo, però adesso è il momento di ritrovarci! Ci vediamo sabato sera”, hanno detto in coro.  

La pista di Ballando, tuttavia, continua a rivelarsi un percorso a ostacoli. Ad aver subito un infortunio è stata anche Barbara D’Urso che sui social ha mostrato il referto medico dove le si raccomanda riposo e l’uso di un tutore al braccio per sette giorni. Nonostante l’infortunio, la conduttrice ha deciso che sabato prossimo scenderà regolarmente in pista a Ballando con le stelle. 

