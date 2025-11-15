Ballando, gli infortuni fermano Fialdini-Pernice: “Non abbiamo scelta”

15.7 C
(Adnkronos) –
Gli infortuni fermano Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, costretti a ritirarsi – almeno per ora – da Ballando con le stelle. La conduttrice non si è esibita nella puntata del 16 novembre e ha spiegato di doversi momentaneamente ritirare dalla gara perché “non abbiamo altra scelta”.  

“Questo percorso è stato sorprendente… ma la sfiga ci ha preso proprio di mira entrambi”, ha esordito Fialdini. “Ho tre costole fratturate e la frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Dobbiamo aspettare che si formi callo osseo, il medico non mi ha raccomandato altro”, ha aggiunto Fialdini tra la disperazione del pubblico.  

Il ritiro per ora è rimandato: “Cercherò di recuperare”, ha aggiunto Fialdini e Carolyn Smith ha suggerito di riprendersi in tempo per il ripescaggio. La concorrente, una delle più apprezzate dalla giuria, da qualche settimana deve fare i conti anche con un problema al piede destro: “La situazione del piede sta migliorando, posso poggiarlo a terra ma ballare è un’altra cosa”. Il ritiro – almeno temporaneo – è inevitabile: “Non ho intenzione di ballare su una sedia, su un letto, appesa a una tenda”.  

© Riproduzione riservata

