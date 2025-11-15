15.7 C
Ballando, il samba di D’Urso non convince. Lucarelli: “È un mappazzone”

Selvaggia Lucarelli boccia l’esibizione di Barbara D’Urso e lo definisce un “mappazzone”. Nonostante la standing ovation del pubblico, la samba della concorrente con il maestro Pasquale La Rocca non convince del tutto la giuria.  

Guillermo Mariotto commenta: “La rumba flamenca… a me proprio non piace, mondi totalmente distanti da me”. Ma l’attacco è diretto al maestro Pasquale: “Quest’anno… non mi convincono proprio questi balli”. 

Lucarelli rincara la dose: “Era un po’ un mappazzone, se io non sapevo che era samba farei fatica a distinguerlo. Non era bello. Non lo so Pasquale, alla fine sei tu che guidi e crei, sembra di vedere in ogni puntata sempre la stessa cosa. Voi siete bravi, non possiamo dire pessimi, però…”. Poi si interrompe ‘rimproverando’ Barbara di non guardarla in faccia. “Io guardo Pasquale perché stai parlando con lui… ma ora ti guardo fissa”, replica D’Urso. “Non bisogna per forza mettersi sul piede di guerra… diventa davvero difficile. Sembra che rifiuti quello che dico”, aggiunge la giurata.  

 

 

spettacoli

