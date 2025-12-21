13.6 C
Ballando, la frecciata di Magnini dopo la finale: “Il mondo della danza sa”

(Adnkronos) –
Non si spengono le polemica attorno alla finale di Ballando con le stelle. La classifica finale ha fatto discutere e ha lasciato l’amaro in bocca al alcuni concorrenti. Tra questi Filippo Magnini, arrivato quinto ex aequo con Martina Colombari e Rosa Chemical, una posizione considerata ingiusta da molti, tra cui i ‘tribuni del popolo’, Sara Di Vaira e Matteo Addino, che hanno espresso perplessità sui voti assegnati dalla giuria.  

Dopo la puntata finale, che ha visto trionfare Andrea Delogu e Nikita Perotti, l’ex nuotatore ha lanciato una frecciata velata sui social contro le votazioni ottenute: “La nostra vittoria? Il pubblico e il mondo della danza. Di più non potevo fare”, ha scritto Magnini, spezzando una lancia a favore di Carolyn Smith, capitana della giuria, che ha dato 10.  

L’esibizione portata in scena dall’ex nuotatore e dalla maestra Alessandra Tripoli ha conquistato il pubblico in studio, ma nel complesso non ha soddisfatto la giuria. La coppia ha totalizzato infatti 45 punti in totale. Ma a creare caos sono stati i punti assegnati da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno dato entrambi 8, penalizzando così la coppia.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

