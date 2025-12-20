Ballando, Lucarelli furiosa con Colombari-Favilla: “Vi metterei le mani addosso”

9.3 C
(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli furiosa a Ballando con le stelle. La giurata, senza freni, ha espresso il suo giudizio sull’esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla, definendola “fiacca” e “non da finale”.  

La coppia, rientrata in gara per la finale grazie allo spareggio andato in scena all’inizio della puntata, è scesa in pista con una rumba sulle note di ‘Bella senz’anima’, un brano a cui l’attrice teneva molto. Purtroppo, la performance non ha convinto pienamente la giuria, che dalla coppia si aspettava molto di più: punteggio complessivo, 41.  

Tra tutti, a esprimere la sua delusione è stata Selvaggia Lucarelli: “Sono furibonda. Bello, senz’anima”, ha esordito. “Col potenziale di Martina questa roba era davvero fiacca, non era da finale. Tu sei arrivata a un livello altissimo, un livello tale che io stasera mi aspettavo scintille”, ha aggiunto la giurata provocando il dissenso di Luca Favilla.  

Secondo Lucarelli, inoltre, il ballo oltre a essere “fiacco” non è stato eseguito bene: “Io vi adoro come coppia, avete avuto il percorso più pulito di tutti, siete stati lineari. E arrivate co sta roba moscia?”. “Vi metterei le mani addosso – ha concluso Selvaggia – è stata un’occasione persa”. 

