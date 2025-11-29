6.3 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Ballando, Lucarelli punge e Rosa Chemical sbotta: "Più di così non so che fare"

(Adnkronos)
Selvaggia Lucarelli scuote Rosa Chemical. La giurata di Ballando con le stelle è riuscita a ‘guastare’ la pazienza e la calma del cantante, in gara con la ballerina Erica Martinelli, che per tutta l’edizione si era distinto per la sua capacità di mantenere sempre un atteggiamento pacato.  

“Non riesco a condividere mai l’entusiasmo dei miei colleghi, non c’è mai qualcosa che effettivamente mi stupisce. Tu arrivi trasgressivi con un’aria sorprendente, io mi aspetto cose incredibili e poi l’unica cose che riesco a dire è ‘carino’ e questo uccide tutto”, ha commentato Lucarelli. 

La replica di Rosa Chemical non si è fatta attendere: “Mi si chiede sempre di ballare e questa sera ho ballato più che mai. Non andremo mai oltre il carino io e te, ma grazie comunque”. “Come quelle storie che non decollano mai”, ha ribattuto ironicamente Lucarelli.  

“Mi sono impegnato tantissimo questa settimana, abbiamo preparato 3 balli diversi, io più di così non so che fare”, ha risposto Chemical stizzito, esprimendo la propria frustrazione. 

