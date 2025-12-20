11 C
Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
Ballando, Perotti a cuore aperto su Delogu: "È il mio pilastro". E si commuove

(Adnkronos) – “È il mio pilastro”. Così Nikita Perotti descrive il rapporto con Andrea Delogu nato a Ballando con le stelle e che nel corso di questi mesi si è consolidato. Mesi di prove intense, condivisione quotidiana e complicità hanno dato vita a un legame profondo tra il maestro di ballo e la conduttrice televisiva, un’intesa che, secondo molti telespettatori – e giuria inclusa – sembrava andare oltre il semplice legame artistico e professionale.  

Nella clip di presentazione, Perotti non ha trattenuto le lacrime e a cuore aperto ha detto: “Qui a ballando Andrea è uno dei miei pilastri, il problema è che ci sono due parti di me che combattono. Quella con gli artigli che non si fida delle persone. E quella che sa di aver trovato una persona buona, bella, che ti aiuta e che non chiede nulla in cambia”. “Ho trovato una persona speciale, un amico, un maestro e un confidente”, ha aggiunto Delogu. 

Un legame che andrà oltre il programma: “È un capitolo che si chiude, ma se ne apre un altro”. 

