sabato 18 Ottobre 2025
Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta”

(Adnkronos) – “Mi ha passato lei la passione per la danza”, così Simone Di Pasquale ha annunciato a Ballando con le stelle la morte della sua mamma. Il ballerino, partner di ballo de La Signora Coriandoli, dopo la performance di questa sera, sabato 18 ottobre, ha ricordato la madre.  

Dopo i voti della giuria, Milly Carlucci ha fermato il maestro di danza prima di congedarlo: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”, ha detto la conduttrice televisiva.  

“Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere – ha replicato commosso Di Pasquale – anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l’amore per il ballo e quindi non potevo mancare”, queste le parole del ballerino.  

