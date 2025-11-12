Ballando, Todaro attacca Carolyn Smith. Lei replica: “Non voglio umiliare nessuno”

(Adnkronos) – Botta e riposta a distazanza tra Raimondo Todaro e Carolyn Smith legato a Ballando con le stelle. Tutto è cominciato durante la puntata de ‘La volta buona’ di lunedì 10 novembre dove il ballerino ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso alla giurata del dance show di Rai 1.

Il ballerino ospite nel salotto di Caterina Balivo aveva commentato una frase pronunciata da Giovanni Ciacci: “I giudici, a parte Carolyn Smith, sono più opinionisti che giurati, perché la giuria deve essere professionale”, aveva detto lo stilista.

Todaro aveva reagito con un sintetico ma diretto “bah” con un cenno di dissenso, per poi aggiungere: “Non va bene che lei si faccia influenzare negativamente dagli altri, deve essere lei a influenzarli positivamente. Lei ha dato 9 a Fabrizio, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuoricampo, compreso il maestro. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio”.

A queste dichiarazioni, Carolyn Smith ha risposto con un post condiviso su Instagram: “Mi hanno riportato alcune farneticanti considerazioni sul mio operato a Ballando con le stelle”, ha esordito la presidente di giuria.

“Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ruota attorno fa rumore. Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno però voglio precisare che ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno”, ha concluso la giurata lanciando l’appuntamento per il prossimo live di Ballando che sarà sabato 15 novembre.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)