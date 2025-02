Balotelli, messaggio chiaro al Genoa: “Sono un uomo di parola”

(Adnkronos) – Venezia, Monza, ma alla fine Mario Balotelli è rimasto al Genoa. L’attaccante rossoblù, che ha firmato con il Grifone lo scorso ottobre, sta vivendo una situazione complicata. Il suo rapporto con Vieira non decolla e fin qui ha collezionato soltanto sei presenze, mai dal primo minuto e per un totale di appena 56′, non raccogliendo nessun gol o assist. Nell’ultimo mercato di gennaio si sono ricorse le voci di un suo imminente addio al Genoa, con Venezia prima e Monza poi che si erano interessate a SuperMario, senza però concretizzare l’operazione. Balotelli è dunque rimasto in rossoblù e sembra determinato a provarle tutte per convincere Vieira. Mario ha infatti pubblicato una storia di pochi secondi in cui si mostra sorridente in tenuta d’allenamento e inquadra lo stemma del Genoa. Per essere più esplicito l’ex Inter e Milan ha scritto: “Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)