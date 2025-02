Bambini rifugiati, in 7,2 milioni sono esclusi dalla scuola: al via campagna Unhcr – Video

(Adnkronos) –

Attualmente 7,2 milioni i bambini rifugiati non hanno accesso alla scuola. E’ quanto emerge dall’ultimo report sull’istruzione dell’Unhcr che fino al 23 febbraio 2025 lancia la campagna ‘Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati’. I fondi raccolti andranno a sostenere il programma di Unhcr ‘Primary Impact’ in 26 Paesi del mondo che mira ad assicurare l’accesso a scuola a 250mila bambini entro il 2027. “La scuola salva la vita dei bambini rifugiati, le prove sono evidenti. Sui banchi – sottolinea Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi dell’agenzia Onu per l’Italia – i bambini sono protetti da sfruttamento, abusi, violenze, reclutamento forzato, matrimoni precoci. Ma non solo, attraverso l’istruzione un bambino rifugiato può lasciarsi alle spalle i traumi e tornare a vivere una rassicurante normalità, un fattore essenziale per una sana crescita psicofisica. Inoltre, solo attraverso la scuola i bambini rifugiati possono integrarsi in un nuovo Paese”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)