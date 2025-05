Bankitalia, oggi la ‘seconda’ di Panetta tra dazi e stabilità finanziaria

(Adnkronos) – Lo scenario geopolitico con al centro i dazi, la politica monetaria, la stabilità finanziaria dell’eurozona, l’euro digitale. Ma anche l’andamento della crescita dell’economia italiana, l’occupazione, il fenomeno della (non) crescita demografica nel nostro Paese e quelli della transizione tecnologica ed ecologica e del cambiamento climatico. Sullo sfondo, due grandi conflitti ancora aperti sul suolo ucraino e nella Striscia di Gaza. Oggi 30 maggio, alle 10.30 nella sede di via Nazionale, sarà la seconda volta che il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, fotograferà la situazione attuale nelle sue considerazioni finali. I temi quindi da aspettarsi saranno questi, come tradizione e nel solco dello scorso anno e dell’indirizzo impostato dal numero uno di Palazzo Koch. Con la novità, però, che oggi, a differenza del 2024, l’inflazione non fa più paura, mentre la fa la guerra commerciale dichiarata dal presidente degli Stati Uniti al resto del mondo, Unione europea e Cina in primis. Nel corso dell’intervento di Panetta, che verrà seguito dalle più importanti personalità del mondo della finanza, assieme a quelle delle istituzioni e dei sindacati, spazio verrà dato anche al ruolo della Vigilanza e al contrasto al riciclaggio, sempre più al centro delle attenzioni delle banche centrali per via dell’avvento dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute. Altri temi cardine del dibattito finanziario attuale, questi, soprattutto quello delle monete digitali non regolamentate, che inevitabilmente ha impatti non indifferenti sul fronte della concorrenza e del rispetto delle norme nel settore bancario. E sempre collegati alle criptovalute ci sono anche altri filoni che il governatore Panetta sicuramente affronterà: uno la tutela dei consumatori e l’importanza dell’educazione finanziaria, aspetto che la Banca d’Italia oramai da anni segue con estrema attenzione, attraverso il suo dipartimento specifico, e con numerose iniziative. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)