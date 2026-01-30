9.7 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bankitalia, Signorini lascia incarico: da aprile Paolo Angelini nuovo direttore generale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il governatore e il Consiglio superiore della Banca d’Italia “hanno preso atto del desiderio del direttore generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l’incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo” e “nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del governatore, il Consiglio superiore ha deliberato di nominare direttore generale Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale e vicedirettore generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario generale e segretario del direttorio”. Lo annuncia una nota dell’istituto di via Nazionale. 

Paolo Angelini, in qualità di direttore generale della Banca d’Italia, assume anche il ruolo di presidente dell’Ivass in sostituzione di Luigi Federico Signorini. Le nomine, ricorda infine la nota, sono state adottate ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Banca d’Italia e saranno efficaci previa approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei ministri. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.7 ° C
10.1 °
8.8 °
75 %
0.5kmh
75 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1352)sport (70)Eurofocus (59)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati