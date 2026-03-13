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Banksy, svelata l’identità: l’artista è Robin Gunningham (ma ha cambiato nome)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nel 2008 il Mail on Sunday aveva ragione nell’affermare che Banksy, il più noto street artist mondiale, fosse Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Ma nel frattempo quell’uomo, probabilmente per tutelare l’anonimato che ha contribuito ad alimentare le imprese leggendarie intorno ai suoi graffiti realizzati con stencil e vernice, ha cambiato legalmente nome ed è diventato David Jones, uno dei nomi più comuni in Gran Bretagna e anche il nome di battesimo di David Bowie, il cui alter ego Ziggy Stardust ispirò il ritratto di Banksy della Regina Elisabetta. Lo rivela una inchiesta della Reuters che ha incrociato tutti i particolari noti sul popolarissimo artista, a partire da ogni foto e video dove Banksy compare anche a volto coperto, con nuovi decisivi documenti (in particolare quelli su un arresto avvenuto nel 2000 a New York).  

I giornalisti Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison, partendo da un’opera realizzata da Banksy in Ucraina nel 2022, hanno indagato ogni traccia lasciata dall’artista, arrivando anche ad un’altra conclusione: Robert Del Naja, il frontman dei Massive Attack, anche lui negli anni fortemente sospettato di essere Banksy, è sicuramente un collaboratore dell’artista, con cui potrebbe avere realizzato anche alcune opere a quattro mani.  

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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