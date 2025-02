Bannon e il saluto con braccio teso, bufera su saluto romano

(Adnkronos) – Un appello a ”combattere, combattere, combattere”. Un invito a Donald Trump a essere ”presidente a vita”. E poi il braccio teso in quello che, secondo molti osservatori, è stato un ”saluto romano”, il ”saluto nazista”. Così Steve Bannon, l’ideologo del movimento Maga e stratega della prima Amministrazione Trump, ha concluso il suo intervento alla Cpac, la conferenza dei conservatori americani. Il video del suo intervento concluso con il braccio teso e trasmesso in diretta da Fox News è diventato virale sui social media. Joshua Reed Eakle, presidente dell’organizzazione Project Liberal, ha ripostati il video su X e commentato: “Il nazismo ha ufficialmente preso il sopravvento sul Gop”. Il gruppo politico Really American gli fa eco sempre su ‘X’: “Questa è l’America di Trump”. In precedenza era stato Elon Musk a finire nel mirino con l’accusa di aver fatto il saluto romano il giorno dell’insediamento del presidente Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)