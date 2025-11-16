Barbara D’Urso a Ballando, il messaggio pubblico (e quello privato) di Pasquale La Rocca

(Adnkronos) –

Un messaggio pubblico e uno privato per Barbara D’Urso. Il mittente è Pasquale La Rocca, maestro della concorrente più ‘osservata’ a Ballando con le stelle. Le esibizioni della coppia sono costantemente motivo di discussione nello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Anche nella puntata del 15 novembre, la prova del duo è stata giudicata con pareri discordanti.

C’è chi ha apprezzato il samba ‘flamencato’ e chi considera quasi ‘cervellotiche’ le coreografie ideate dal maestro. Oggi, a mente fredda, La Rocca si esprime su Instagram: “Barbara, sono immensamente orgoglioso di te. Questa è una piccola celebrazione dei nostri due mesi e mezzo insieme: di lavoro intenso, di risate, di momenti di confronto anche acceso, ma soprattutto di risultati concreti e bellissimi”, rivolgendosi a Barbara D’Urso.

“Quando riguardo tutte le nostre esibizioni, una dopo l’altra, sento una grande soddisfazione per ciò che abbiamo costruito insieme. Ogni prova, ogni correzione, ogni dettaglio ci ha portato fin qui. Stamattina mi sono svegliato con un grande sorriso, con un senso di fierezza e gratitudine. Ho pensato a quanto la vita sappia essere imprevedbile e interessante, soprattutto quando ci mette sulla strada persone con cui si possono creare cose belle. Grazie per il lavoro, l’impegno e l’energia che hai messo in ogni passo. Sono davvero fiero di noi”, aggiunge il ballerino.

Il post pubblicato sui social arriva a poche ore dall’messaggio che La Rocca ha rivolto direttamente alla sua partner in studio, dopo il verdetto espresso dalla giuria. “Continua a fidarti di me”, ha detto il ballerino alla concorrente. I microfoni hanno captato le parole di La Rocca e la risposta di Barbara D’Urso: “Continuo a fidarmi di te, sempre”.

