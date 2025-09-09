25.7 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Barbara D’Urso che disastro… primo giorno di prove per Ballando con le stelle: “Aiuto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono ufficialmente iniziate le prove per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Tutti i concorrenti hanno dato il via alle danze… hanno fatto il loro ingresso negli studi Rai, prendendo confidenza con i camerini e le sale prove in vista del debutto del dance show di Rai 1, sabato 27 settembre. Tra i protagonisti più attesi, Barbara D’urso, che ha documentato la sua prima giornata sui social, definendola come “il primo giorno di scuola”.  La conduttrice ha incontrato per la prima volta il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca. D’Urso, preoccupata, ha messo le mani avanti: “Tu pensi io sappia ballare…”, “Mai pensato”, ha replicato sorridendo il ballerino.   Il primo giorno non è andato come previsto… tra saluti e incontri, le ore sono trascorse velocemente e il tempo per iniziare le prove non è bastato. “Non abbiamo fatto le prove, ecco come è finita. Abbiamo fatto mille cose, siamo andati a mangiare al volo ed è finita così… inizierò domani… aiuto”, ha spiegato D’urso. La conduttrice ha anche raccontato di aver incontrato dietro le quinte Filippi Magnini: “Tutto sudato, fighissimo…”, ha detto con ironia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
25.7 ° C
25.9 °
22.1 °
75 %
1.3kmh
100 %
Mar
25 °
Mer
22 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)Gaza (11)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Eugenio Giani (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati