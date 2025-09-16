23.4 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Barbara D’Urso, infortunio alle prove a Ballando con le stelle: debutto a rischio?

REDAZIONE
(Adnkronos) – Ahia… che male! Per Barbara D’Urso è un inizio difficile quello a Ballando con le stelle, cominciato con qualche difficoltà fisica. La conduttrice televisiva ha raccontato sui social di aver subito un piccolo infortunio alla gamba durante le prove insieme al ballerino Pasquale La Rocca.  D’Urso si è sottoposta a un’ecografia e ora sta ricevendo le giuste cure dalla sua fisioterapista. “Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata”, ha detto nel filmato condiviso sui social mentre la fisioterapista le massaggiava la zona dolorante, il tendine in particolare.  Oggi la conduttrice ha voluto mandato un messaggio ai follower mentre si dirigeva verso la sala prove: “Io non mollo mai, figuriamoci se si molla all’inizio, io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante”. Sembra, dunque, tutto sotto controllo.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

