Barbara D’Urso nel cast di ‘Ballando con le stelle’, la conferma di Milly Carlucci

Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
(Adnkronos) – Ora è ufficiale. Barbara D’Urso sarà una dei concorrenti di ‘Ballando con le stelle 2025′. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del dance show di Rai 1. Milly Carlucci, al telefono, spiega personalmente alla conduttrice tv cosa aspettarsi dal programma: “Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po’ faticoso però ti divertirai tantissimo. Sarà una grande avventura”. Dopo averle dato appuntamento all’auditorium per iniziare le prove, Milly Carlucci annuncia al pubblico nel video pubblicato sui canali social del programma: “Barbara D’Urso ha detto sì a ‘Ballando con le stelle'”.   
Non è la prima volta di Barbara D’Urso nel dance show di Rai 1. Nella seconda puntata dell’edizione 2024 del programma, era stata “ballerina per una notte” e aveva danzato in coppia con Gianni Scandiffio (tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva) in una bachata, sulle note di ‘Todo de me’, versione spagnola della hit ‘All of me’, e in una salsa sulle note di ‘Azafata’. Il nome di Barbara D’Urso, a lungo oggetto di rumors prima della conferma ufficiale di oggi, va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Marcella Bella.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

