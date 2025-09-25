15.8 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Barbara d’Urso nel cast di Ballando: “Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – L’allontanamento da Mediaset? Barbara D’Urso “vorrebbe evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso”, dice la conduttrice ora nel cast di Ballando con le Stelle in conferenza stampa. Per anni “ho seguito quello che l’azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale”. A Ballando “sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene”. Sulla pista da ballo “uscirò fuori in un altro modo, forse peggiore non so. Ma sicuramente diverso”, dice. “La mia partecipazione a Ballando con le Stelle – chiarisce – non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere, sono abituata a essere la Milly Carlucci” di un programma “entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso. Dopo quasi 50 anni di carriera ci vuole dose di umiltà”.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

