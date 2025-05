Barbara D’Urso per ora non torna in Rai, nessun programma nella prossima stagione

(Adnkronos) –

Niente da fare per Barbara D'Urso sugli schermi Rai, almeno per ora. Al contrario di quanto rimbalzato su diverse testate online, a quanto apprende l'Adnkronos, la conduttrice, dopo l'addio a Mediaset, non approderà sui canali del servizio pubblico nella prossima stagione. Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione '25-'26. Secondo rumors circolati negli ultimi giorni, la conduttrice sarebbe dovuta approdare su Rai1 da gennaio 2026 con un contenitore di 'emotainment', che avrebbe dovuto andare in onda il sabato in concorrenza con la programmazione pomeridiana di Canale 5, nella fascia attualmente occupata da 'Verissimo' di Silvia Toffanin.