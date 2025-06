Barbra Streisand: “Tornare in ‘Ti presento i miei 4’? Dovrebbero darmi un sacco di soldi”

(Adnkronos) –

Barbra Streisand, una delle stelle della trilogia di ‘Ti presento i miei’, non venne pagata quanto i colleghi nei due film a cui ha partecipato e ora, proprio per questo motivo, potrebbe dare forfait e non partecipare al quarto capitolo. A raccontarlo è la stessa attrice in un’intervista a Variety. Quando le viene chiesto se interpreterà ancora Roz Focker (Fotter nella versione italiana), Streisand risponde: “Dovrebbero pagarmi un sacco di soldi perché non venni pagata quanto gli altri e sono arrabbiata per questo. Era un periodo in cui le donne venivano pagate meno degli uomini. Il capo della Universal all’epoca era Ron Meyer e mi diede un bonus. Fu molto carino”. Dopo il primo film, uscito nel 2000, in cui Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson e Teri Polo interpretavano i protagonisti, uscirono due sequel in cui recitarono anche Barbra Streisand e Dustin Hoffman nei panni dei genitori di Stiller, ‘Mi presenti i tuoi?’ nel 2004 e ‘Vi presento i nostri’ nel 2010. Ora è stato annunciato il quarto film, con uscita programmata per fine novembre 2026. John Hamburg, che era co-autore della trilogia, ha scritto la sceneggiatura e dirigerà il lungometraggio. La produzione ha già confermato il ritorno di Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson e Teri Polo e ha annunciato una new entry d’eccezione, Ariana Grande, star di ‘Wicked’. Barbra Streisand non ha escluso il suo ritorno, ma le sue condizioni sono chiare. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)