Barcellona-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Liga. Oggi, martedì 2 dicembre, il Barcellona ospita l’Atletico Madrid – in diretta tv e streaming, anche in chiaro ma in differita – allo stadio Montjuic nella 19esima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Flick arriva all’appuntamento dalla vittoria contro l’Alaves per 3-1 nell’ultimo turno, mentre in Champions League è stata battuta dal Chelsea con un netto 3-0 a Stamford Bridge. Quella di Simeone invece ha battuto 2-0 l’Oviedo in Liga e 2-1 l’Inter nella massima competizione europea. 

 

La sfida tra Barcellona e Atletico Madrid è in programma oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21.30. Ecco le probabili formazioni: 

Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Balde; Casado, Bernal, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick. 

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Sorloth. All. Simeone. 

 

Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche in chiaro su Italia 1 in differita alle 23.30. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn e, quando previsto, su Mediaset Infinity. 

 

sport

