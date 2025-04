Barcellona-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Sfida che promette spettacolo nel mercoledì di Champions League. Oggi, 9 aprile, il Barcellona ospita al Camp Nou il Borussia Dortmund nell’andata dei quarti di finale del torneo. I blaugrana arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Benfica, i tedeschi hanno invece battuto lo Sporting Lisbona nel turno precedente della competizione. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21 tra Barcellona e Borussia Dortmund:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Anton; Chukwuemeka, Nmecha; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy La partita d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund sarà disponibile in diretta tv e in streaming solo su Amazon Prime, che ha l’esclusiva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)