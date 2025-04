Barcellona-Inter a rischio blackout? La semifinale Champions si giocherà

(Adnkronos) – L’Inter è attesa da una partita che può determinare una stagione, ma con l’incognita blackout. I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 30 aprile, il Barcellona, nell’andata della semifinale di Champions League. La trasferta in Spagna della squadra d’Inzaghi però è stata condizionata dal blackout che ha colpito tutta la Spagna e che ha coinvolto anche il Portogallo e il sud della Francia. Sebbene non siano ancora state individuate le cause, il primo ministro Pedro Sanchez ha spiegato, in conferenza stampa, che “5 secondi” hanno poi portato al guasto e al buio totale che ha paralizzato il Paese, limitando ovviamente anche gli eventi sportivi in programma nella giornata di lunedì 28 aprile, come il Masters 1000 di Madrid, rinviato di un giorno. Ora i tifosi nerazzurri si stanno chiedendo se le conseguenze del blackout possano arrivare fino al Montjuic. La Spagna è tornata alla normalità già nella giornata di martedì 29 aprile. Ad oggi infatti non sembra esserci alcun rischio per il normale svolgimento di Barcellona-Inter, con il blackout senza precedenti che ha colpito la Penisola iberica che dovrebbe essere definitivamente risolto. Il Barcellona ha svolto regolarmente l’allenamento della vigilia, mentre l’Inter è atterrata in Catalogna nel pomeriggio di ieri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)