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Barcellona-Newcastle 7-2, i blaugrana dilagano e volano ai quarti di Champions

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(Adnkronos) – Il Barcellona travolge 7-2 il Newcastle in casa nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, oggi mercoledì 18 marzo, e avanza ai quarti di finale. All’andata in Inghilterra le due squadre avevano pareggiato 1-1. Per i blaugrana doppiette di Raphinha al 6′ e al 72′ e Lewandowski al 56′ e al 61′ e gol di Bernal al 18′, Fermin al 51′ e Yamal su rigore nel recupero del primo tempo. Inutile la doppietta di Elanga per gli ospiti a segno al 15′ e al 28′. 

Gattuso in ansia in vista del playoff mondiale per l’infortunio a Tonali, centrocampista dei ‘Magpies’ e della nazionale italiana, costretto a uscire al 55′ sorretto dai sanitari. 

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