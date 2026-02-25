14.4 C
Barella cade in area in Inter-Bodo, social scatenati: "È come Bastoni, hanno vizietto tuffo"

Nicolò Barella come Alessandro Bastoni? Il giorno dopo Inter-Bodo/Glimt, partita in cui i norvegesi si sono imposti 2-1 a San Siro eliminando i nerazzurri, sui social sta spopolando un video del centrocampista nerazzurro, caduto in area piuttosto platealmente chiedendo un calcio di rigore nel corso del primo tempo. 

Succede tutto a pochi minuti dal termine della prima frazione. Barella si infila in area va a contrasto con un avversario, cadendo rovinosamente. Anche in questo caso però, come avvenuto in precedenza su un presunto tocco di mano di un norvegese, il direttore di gara spagnolo lascia proseguire facendo ampi cenni di rialzarsi. I replay mostrano effettivamente un contatto sospetto tra la gamba del centrocampista sardo e quella del giocatore del Bodo, entrato in scivolata, che poi si vede franare addosso Barella. 

Il centrocampista sardo però si lascia evidentemente cadere e in molti, sullo spietato mondo del web, gridano subito alla simulazione, facendo l’inevitabile paragone con quella di Bastoni che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juve. “Occhio al cecchino a San Siro”, scrive un utente allegando il video del ‘volo’ di Barella su X, seguito da un “anche in Champions rimane il vizietto del tuffo”. E ancora: “Gli colpisce il piede e crolla come se gli avessero sparato”, fino a un eloquente “no Italia, no party”. 

 

