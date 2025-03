Bari, crolla palazzina già sgomberata. Testimoni: “Di notte usata come dormitorio”

(Adnkronos) – Una palazzina di cinque piani è crollata oggi pomeriggio a Bari, tra via De Amicis e via Pinto al quartiere Carrassi. L’edificio era stato sgomberato ma la presenza di persone all’interno della palazzina non è da escludere, secondo quanto hanno affermato alcuni abitanti della zona presenti sul posto e che hanno assistito al crollo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per verificare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. Pur essendo stata evacuata su ordinanza del Comune a febbraio dell’anno scorso, nella palazzina abbandonata, peraltro oggetto di lavori di consolidamento, di notte alcune persone, probabilmente senza tetto, avrebbero avuto l’abitudine di entrare per dormire. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Bari, Vito Leccese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)