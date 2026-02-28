15.8 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Bari, investito da un bus in manovra: morto 67enne

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Bari da un autobus dell’Amtab, l’azienda municipalizzata dei trasporti, durante una manovra, nel tardo pomeriggio di venerdì. E’ accaduto in piazza Moro nella zona delle stazioni ferroviarie e del capolinea. Lo riferisce la Polizia locale. L’uomo, soccorso dai medici del 118, è deceduto in serata al Policlinico. Il mezzo è stato sequestrato, la Polizia locale ha acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina presenti nell’area. Sono in corso rilievi e indagini, per la ricostruzione della dinamica sono state eseguite dalla Polizia Locale con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria.  

“L’autista si è fermato immediatamente – spiega l’Amtab – e, insieme ad altri colleghi presenti, ha prestato i primi soccorsi, provvedendo contestualmente ad allertare il servizio di emergenza 118. Il personale sanitario intervenuto ha soccorso il pedone e ha fornito assistenza anche all’autista”. L’Azienda esprime “il proprio cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della vittima. Contestualmente, l’azienda esprime la massima vicinanza e il totale supporto al proprio autista attivando tutte le misure a tutela, anche di carattere legale, confermando, nel contempo, la piena collaborazione con le autorità incaricate degli accertamenti”. 

cronaca

