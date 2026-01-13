7.3 C
Barrea, cervi combattono in pieno centro: il video diventa virale

(Adnkronos) –
Due cervi maschi si affrontano in pieno centro abitato, in Piazza Mammarino a Barrea, nell’aquilano, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il video, girato da Susanna Campana, mostra i due animali impegnati in una breve ma intensa sfida a colpi di palco ed è diventato virale sui social nel giro di poche ore. La scena è stata ripresa in una delle zone centrali del paese, che si affaccia sul lago, dove i cervi sono soliti muoversi liberamente, abituati alla presenza dell’uomo. Un fenomeno che da tempo caratterizza Barrea e la vicina Villetta Barrea e che rappresenta una forte attrazione turistica: sono numerosi, soprattutto nei fine settimana, i visitatori che raggiungono i due centri proprio per osservare da vicino gli ungulati.  

 

L’episodio rientra nelle dinamiche naturali del periodo, quando i maschi competono per il predominio e l’accesso alle femmine. Le autorità del Parco ricordano tuttavia l’importanza di mantenere le distanze e di non interferire con gli animali selvatici, anche quando si spingono all’interno dei centri abitati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

