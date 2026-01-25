6.2 C
Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-Milan

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il calcio di rigore assegnato alla Roma nella sfida contro il Milan fa discutere. Nel match di oggi, domenica 25 gennaio, un tocco di mano di Bartesaghi in area è stato punito con il penalty dall’arbitro Colombo, tra le proteste dei giocatori rossonero e della panchina di Massimiliano Allegri. Ma cos’è successo all’Olimpico? 

L’episodio che pareggia i conti, portando il risultato sull’1-1, arriva al 73′. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all’avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo.  

Nonostante non stesse guardando il pallone e fosse a distanza ravvicinata, il tocco dell’esterno del Milan è punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che segna battendo Maignan. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

