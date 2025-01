Bastianich: “My Selection unisce qualità Made in Italy con brand iconico McDonald’s”

(Adnkronos) – “La musica e il cibo sono due delle mie cose preferite nella vita ed è un privilegio venire qui e poterli abbinare insieme. Questa è la settimana edizione di My Selection ed è un grande viaggio poter abbinare la qualità del Made in Italy con un brand iconico come McDonald’s”. Sono le parole di Joe Bastianich, a margine della presentazione delle nuove ricette ideate in occasione dell’edizione 2025 di My Selection. “Da americano McDonald’s ha sempre fatto parte della mia vita, quindi, sono contento di partecipare a questa avventura con loro. È stata fatta una grande comunicazione di qualità riguardo prodotti d’eccellenza che le persone devono assaggiare e conoscere. È un privilegio e un onore fare parte di questo progetto”, conclude Bastianich. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)