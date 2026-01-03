8.3 C
Battaglia dei sessi 2, Sabalenka chiede rivincita a Kyrgios: “C’è qualcosa da cambiare”

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka non ci sta. E dopo la sconfitta contro Nick Kyrgios nella ‘Battaglia dei sessi’, chiede subito la rivincita al suo avversario. “Mi piacerebbe giocare un’altra volta contro Nick – ha detto la numero uno del ranking Wta in un’intervista a Tennis Australia -. Mi piacciono le rivincite, anche se nel prossimo match cambierei qualcosa per quanto riguarda il format, cambierei le regole speciali”.  

La bielorussa vorrebbe cambiare le dimensioni del campo (più piccolo di quello regolamentare nel primo atto dello scorso 28 dicembre) e le modalità della seconda di servizio: “Giocare con il campo più piccolo non è stato semplice e prima della gara mi sono dovuta adeguare. Preferirei giocare in un campo con dimensioni uguali, per quel che riguarda il servizio per giocare alla pari potrei giocare io con due servizi e lui con uno”.  

Insomma, la Battaglia dei sessi potrebbe avere in futuro un secondo capitolo, dopo il ko rimediato da Sabalenka con un doppio 6-3 nel match di Dubai. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

