Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Battaglia (Fism): ” ‘NeuroBrite Research Center cambia vita con sclerosi multipla’

(Adnkronos) – “Il NeuroBrite Research Center è un centro di ricerca riabilitativa che ha il pregio di lavorare ‘con’ le persone e non solo ‘per’ le persone con sclerosi multipla. Il centro ha il pregio di mettere insieme stakeholder, università, centri di ricerca italiani e stranieri e l’Istituto italiano di tecnologia: attori che possono contribuire a dare risposte concrete alle persone con sclerosi multipla”. Un approccio che consente di “trovare soluzioni che, attraverso la riabilitazione, possano cambiare la vita quotidiana”. Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, presidente di Fism – Fondazione italiana sclerosi multipla, intervenendo alla Charity Dinner 2025 di Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla, al Teatro Alcione di Milano.  

La serata di beneficenza, che per Fism rappresenta “un impegno verso le persone con Sm e un’occasione importante per condividere un percorso di speranza e di futuro”, come sottolinea Battaglia, ha visto la partecipazione di circa 400 ospiti. 

