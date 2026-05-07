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Battiti Live Spring vince gli ascolti, David di Donatello al 12,2%

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(Adnkronos) – Lo show musicale ‘Battiti Live Spring’, in onda ieri su Canale 5 vince la sfida della prima serata con 2.046.000 spettatori e il 18% di share. ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 supera in termini di spettatori la cerimonia dei David di Donatello su Rai1. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha infatti conquistato 1.672.000 spettatori e l’11,6% di share mentre la cerimonia dell’Oscar italiano condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti ha interessato 1.271.000 spettatori e il 12,2% di share.  

Fuori dal podio troviamo ‘Canary Black’ su Italia1 con 928.000 spettatori (5,8% share) mentre ‘Una Giornata Particolare’ su La7 ha raccolto 678.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Rete 4 con ‘Realpolitik’ (627.000 spettatori, 5,4% share); Rai2 con ‘Mare Fuori 6’ (623.000 spettatori, 4,2% share); Nove con ‘Ma… Diamoci del Tour! In Europa’ (404.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con ‘4 Ristoranti’ (397.000 spettatori, 2,4% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ batte ‘Affari Tuoi’. Il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha raggiunto 4.723.000 spettatori (24,5% share) mentre il gioco dei pacchi su Rai1, in una puntata più breve per lasciare spazio ai David, ha ottenuto 4.321.000 spettatori (22,2% di share). 

 

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