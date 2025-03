Bayern, il nuovo inno è ‘Montagne Verdi’. Marcella Bella: “Che emozione”

(Adnkronos) – Da Sanremo all’Allianz Arena. Cosa c’entrano il Bayern Monaco e Marcella Bella? Più di quanto si possa pensare. In occasione dei 125 anni della squadra bavarese, il club ha deciso di adottare un nuovo inno, ovvero un riadattamento di ‘Montagne Verdi’, brano con cui la cantante italiana ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1972. La versione ‘da stadio’ è stata scritta da Gianni Bella su testo di Giancarlo Bigazzi e ed è stata registrata lo scorso dicembre, dopo la partita di Bundesliga all’Allianz Arena contro l’Heidenheim. A partecipare al brano, oltre a circa 8mila tifosi, anche il tenore Jonas Kaufman, protagonista del ritornello in italiano: “Il mio destino è di stare accanto a te/Con te vicino più paura non avrò/E un po’ bambino tornerò”. In tedesco invece il resto del testo, cantato dai tifosi: “Per sempre forza Bayern. Campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: Fc Bayern, nei colori bianco e rosso”. Il nuovo inno, presentato con un video sui profili social del Bayern che ripercorre la storia del club, ha debuttato lo scorso weekend in occasione della sfida di campionato contro il Bochum. “Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a ‘Montagne Verdi’, ha commentato Marcella Bella sul proprio profilo Instagram. “Non solo, il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Jonas Kaufmann. Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)