Bayesian, il relitto riemerge dopo 10 mesi: domani il recupero

(Adnkronos) – Dopo dieci mesi riemerge il relitto del Bayesian. Il superyacht affondato nell’agosto scorso a Porticello, nel Palermitano, si trova a pelo d’acqua tra le due chiatte-gru, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru. I tecnici stanno rafforzando le imbracature e domani il relitto sarà completamente sollevato per essere trasportato nel porto di Termini Imerese. Negli giorni scorsi si era registrata un’accelerazione nelle operazione con il completamento in sicurezza del distacco dell’albero di 72 metri della nave, utilizzando un utensile da taglio di precisione a filo diamantato telecomandato. Un’operazione che ha permesso allo scafo del superyacht di posizionarsi quasi in verticale con il supporto di imbracature di sollevamento. Nel naufragio persero la vita sette persone tra cui il magnate inglese Mike Lynch. La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per naufragio e omicidio colposo plurimo. Sono tre gli indagati: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, ingegnere inglese, e Matthew Griffith, francese di 22 anni, marinaio di guardia in plancia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)