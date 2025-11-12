15.3 C
venerdì 14 Novembre 2025
Bbc, Trump: “Obbligato a fare causa, ha ingannato telespettatori”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere ”obbligato” a fare causa alla Bbc, perché ”ha ingannato i telespettatori e ha ammesso di averlo fatto”. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox News, Trump ha sostenuto che il montaggio della Bbc ha reso “radicale” un discorso “bellissimo” e “molto rilassante”, il che era “incredibile” e “molto disonesto”.  

Il riferimento di Trump è al discorso che aveva rivolto ai suoi sostenitori prima della rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio del 2021. 

Il tycoon ha minacciato di intentare una causa da un miliardo di dollari contro la Bbc. Secondo quanto riferito da Nbc News, che ha ottenuto una copia della lettera inviata dai legali di Trump, la Bbc avrebbe tempo fino a venerdì 14 novembre alle 23 italiane per “adempiere” alle richieste del presidente, tra cui una ritrattazione ufficiale. “In caso contrario – si legge nella lettera – il presidente Trump non avrà altra scelta se non quella di far valere i propri diritti legali ed equitativi, tutti espressamente riservati, anche attraverso un’azione legale per non meno di 1.000.000.000 di dollari in danni. La Bbc è stata avvertita”.  

Nel programma finito nel mirino della Casa Bianca si vedeva Trump che diceva che avrebbe accompagnato i suoi sostenitori al Campidoglio prima delle rivolte del 6 gennaio 2021, esortandoli a “combattere come matti”, ma ometteva una parte del discorso in cui li esortava a “far sentire la propria voce in modo pacifico e patriottico”. 

Il direttore generale della Bbc, Tim Davie, e la ceo delle News, Deborah Turness, si sono nel frattempo dimessi. Il servizio in questione, ha fatto sapere la Bbc, era stato realizzato da Michael Prescott, ex consulente del comitato per le linee guida e gli standard editoriali che ha lasciato il suo incarico all’inizio dell’anno. 

