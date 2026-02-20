12.4 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bce, Lagarde smentisce le voci sulle dimissioni: “Resterò fino a fine mandato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La presidente della Bce Christine Lagarde resterà alla guida dell’Eurotower fino al termine del suo mandato. A dirlo è la stessa Lagarde in un’intervista al Wall Street journal, smentendo le voci di dimissioni anticipate.  

“Quando ripenso a tutti questi anni, penso che abbiamo realizzato molto, che io abbia realizzato molto”, afferma. “Dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto questo sia davvero solido e affidabile. Quindi la mia ipotesi di base è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato”, aggiunge. 

Secondo quanto spiegava un articolo del Financial Times uscito nei giorni scorsi, Christine Lagarde avrebbe pensato di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi. 

La Bce ha però subito smentito i rumours di dimissioni anticipate. “La presidente Lagarde è totalmente concentrata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato”, affermava la Banca centrale. Oggi, quindi, la conferma della diretta interessata. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.4 ° C
13.2 °
11.5 °
78 %
0.5kmh
0 %
Ven
12 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1380)ultimora (1223)sport (64)Eurofocus (49)demografica (44)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati