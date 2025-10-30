17.7 C
Bce mantiene tassi fermi: “Economia Eurozona continua a crescere”

(Adnkronos) – Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. L’inflazione – si sottolinea – resta prossima all’obiettivo del 2% a medio termine e la valutazione delle prospettive di inflazione condotta dal Consiglio direttivo si conferma pressoché invariata.  

Il Consiglio direttivo riconosce che “l’economia ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale” con “il vigore del mercato del lavoro, la solidità dei bilanci del settore privato e le passate riduzioni dei tassi di interesse decise dal Consiglio direttivo ” che “rimangono fattori importanti alla base della capacità di tenuta dell’economia”. “Tuttavia – conclude la nota – le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa delle attuali controversie commerciali e tensioni geopolitiche a livello mondiale”. 

Per le future scelte di politica monetaria, il Consiglio direttivo “seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”. 

© Riproduzione riservata

