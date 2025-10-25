18.9 C
Beatrice Bellucci, morta nell’incidente sulla Colombo a Roma: il ricordo sui social

Ultima ora
(Adnkronos) – Con il passare delle ore cresce il cordoglio sui social per Beatrice Bellucci, la ventenne morta ieri sera nell’incidente stradale su via Cristoforo Colombo. “In un momento di profonda tristezza, l’Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, la studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso la vita il 24 ottobre” si legge sul profilo Facebook dell’Università che frequentava la giovane.  

Anche la Roma Volley ricorda Beatrice. “La dirigenza della Smi Roma Volley insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice, ragazza cresciuta nel nostro settore giovanile, assurdamente uccisa nel drammatico incidente sulla Colombo. Andrea, il papà di Bea, è stato tra i dirigenti fondatori del nostro Club e Federico, suo fratello, uno dei nostri collaboratori negli scorsi anni. Una notizia tristissima per tutta la famiglia Roma Volley Club. Ciao Bea Rip”. 

cronaca

