Beko, raggiunta intesa azienda-sindacati: esuberi e stabilimenti, l’accordo

(Adnkronos) – È stata raggiunta questa notte a Mimit, dopo oltre dodici ore di trattativa, l’intesa tra Beko, sindacati e ministeri, che sarà ora sottoposta al consenso dei lavoratori. Lo riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’intesa, viene spiegato, prevede più di trecento milioni di investimenti e il mantenimento in attività di tutti gli stabilimenti.

Non non ci sarà nessun licenziamento collettivo per i lavoratori, riferiscono inoltre fonti del ministero delle imprese e del made in Italy. Gli esuberi originariamente previsti rispetto al piano originario sono stati ridotti di oltre la metà e verranno gestiti con uscite volontarie e incentivate, aggiungono le fonti. Quanto allo stabilimento Beko di Siena sarà acquistato da Invitalia con il Comune e sarà avviato subito il processo di reindustrializzazione. Tutti i lavoratori – viene inoltre precisato – saranno tutelati con appositi ammortizzatori sociali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)