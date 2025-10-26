Bel tempo in arrivo ma per poco, dopo il sole ancora temporali: previsioni meteo

(Adnkronos) – Ancora pioggia e quindi sole, con l’alta pressione in rimonta che si riprenderà a breve i suoi spazi. Ma l’illusione di una autunno più mite sarà breve. Già alla fine del mese, infatti, ecco tornare il maltempo con temporali diffusi ma anche con la neve oltre i 2000 metri di quota. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, domenica 26 ottobre, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il periodo estremamente dinamico sotto il profilo meteorologico di questa parte finale di ottobre. Di fatto stiamo entrando nel cuore dell’Autunno, la fase più autentica e movimentata della stagione. Le giornate si accorciano, il sole perde forza e il divario termico tra le regioni polari e quelle subtropicali aumenta: è proprio questo contrasto che mette in moto gli scambi meridiani.

In parole semplici, la circolazione atmosferica smette di scorrere in modo regolare da ovest a est e comincia a disegnare ampie onde: l’aria fredda inizia a scendere dal nord Europa, mentre quella mite e umida risale dal Mediterraneo. Il risultato è una continua altalena di piogge, schiarite, vento e bruschi cali di temperatura, ecco servita la firma inconfondibile dell’Autunno ormai maturo. Questi scambi meridiani sono quindi il segnale che la stagione sta entrando nel vivo: il tempo si fa più dinamico, le perturbazioni più frequenti e i contrasti termici sempre più marcati.

Nel corso di domenica 26 sono previste le ultime piogge su Friuli Venezia Giulia, zone interne di Toscana e Lazio e sulla Campania (qui anche a carattere di temporale). Altrove invece le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento grazie alla rimonta di un temporaneo campo di alta pressione che garantirà una maggior stabilità atmosferica. Da segnalare le temperature ancora molto elevate in Sicilia dove sono previste punte massime fino a 28-29°C grazie anche ai venti caldi dai quadranti meridionali.

La nuova settimana si aprirà su questa falsariga: da lunedì 27 a mercoledì 29 la presenza dell’alta pressione porterà infatti stabilità e sole questa volta su gran parte d’Italia, regalando un assaggio di quiete autunnale. Ma sarà solo una tregua temporanea. Nella seconda parte della settimana, le correnti atlantiche torneranno a farsi sentire, spinte dalla depressione d’Islanda, pronte a dar vita al temuto “Ciclone di Halloween”.

Tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, il tempo cambierà rapidamente: arriveranno piogge diffuse, temporali e venti forti, soprattutto al Centro-Nord. Un vero ribaltone atmosferico che ci accompagnerà verso un finale di ottobre dal sapore pienamente autunnale, tra cieli cupi, foglie spazzate dal vento e quell’atmosfera inquieta che sa proprio di Halloween.

Domenica 26. Al Nord: piogge su Friuli Venezia Giulia, soleggiato altrove. Al Centro:ultimi piovaschi su zone interne; più sole altrove. Al Sud: instabile in Campania, caldo estivo in Sicilia.

Lunedì 27. Al Nord: stabile ovunque, freddo al mattino. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria, sole altrove.

Martedì 28. Al Nord: soleggiato. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Calabria, bel tempo altrove.

Tendenza: stabile fino a Mercoledì, poi da Giovedì 30 forte perturbazione con piogge e temporali diffusi; neve oltre i 2000 metri di quota.

