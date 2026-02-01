Belen a Che tempo che fa: “Ho passato 4 anni difficili”

(Adnkronos) –

“Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. Succede, ci sta”. Belen Rodriguez si confessa nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, oggi 1 febbraio, sul Nove. La showgirl argentina torna su un episodio in particolare, la presenza ad un evento dopo un attacco di panico, con un assunzione di farmaci che l’hanno condizionata. “Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento. Nelle altre occasioni però andavo a dormire. In quell’occasione di lavoro, per continuare ad andare avanti e non dire no, mi sono trovato in quella situazione”, dice Belen. “Ovviamente mi imbarazza, quando ho visto com’è andata mi sono sentita piccolina, è un po’ come spogliarsi. Dopo ne esci più forte, te ne rendi conto di quanto soffri di questi attacchi e nel vederti così dici ‘Basta, non ho più voglia’”, aggiunge.

Belen è in Italia da circa 20 anni. “Gli italiani per me sono una grande famiglia che mi ha accompagnato. Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei 5 anni… Non sono stata nemmeno furba”, dice facendo riferimento all’unione con Stefano De Martino, durata dal 2013 al 2017.

La showgirl sarà al Festival di Sanremo 2026 per la quarta apparizione della carriera all’Ariston. “Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante… Ci sono un po’ di personaggi improbabili. Samurai Jay canta Ossessione. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire…”, aggiunge.

