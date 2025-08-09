37.7 C
Belen dopo la lite col benzinaio: “Quando mi arrabbio ho sempre i miei motivi…”

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Belen non ci sta e replica alle offese ricevute sui social dopo i video diventati virali che mostrano la lite avvenuta a Porto Cervo tra la showgirl argentina e il proprietario di un distributore di benzina.  Belen ha voluto rispondere ai commenti degli hater che l’accusano di essere stata una “maleducata”. In particolare, la showgirl ha replicato a un commento di un utente che le ha scritto: “Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più. Che caduta di stile, peccato”. “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”, ha replicato, secca. E ancora: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”.  Non è scesa nei dettagli quindi non è chiaro cosa sia accaduto, ma secondo i filmati diventati virali la showgirl argentina si è resa protagonista di un acceso scontro avvenuto a Porto Cervo, in Sardegna. Dal filmato si vede Belen a bordo del suo Suv entrare in una zona evidentemente caratterizzata da divieto d’accesso. Il benzinaio la ferma: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”, si sente dire nel video. La showgirl risponde secca e taglia corto: “Perché lei mi sta sul c***o”, replica prima di fare retromarcia e allontanarsi. Il video, diffuso da ‘La nuova Sardegna’ ha fatto discutere e ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro la showgirl, ex compagna di Stefano De Martino. “Sempre stata una gran cafona”. “Tesoro, caschi male in Sardegna… non sei a Milano dove tutto ti è concesso”. “Ma questi non hanno capito che ci sono delle regole da seguire?”, si legge. Al contrario, molti hanno elogiato l’atteggiamento del benzinaio: “Lui un grande”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

