Belen lancia la maschera vulvare, la parodia (pungente) di Valentina Persia

(Adnkronos) – La maschera per le parti intime, lanciata da Belen Rodriguez, continua a fare il giro del web. Ma a rendere il tutto ancora più virale è stata la parodia di Valentina Persia, che ha dato vita a un’irresistibile botta e risposta sui social. Tutto ha inizio quando la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae durante l’applicazione della sua nuova maschera vulvare, un trattamento di bellezza pensato per l’idratazione della zona intima. Un post promozionale che non è sfuggito all’occhio attento e ironico della comica Valentina Persia. Poco dopo, infatti, la Persia ha pubblicato la sua parodia. Nello scatto, imita la posa di Belen ma con una sua versione ‘home made’ della maschera, dalle dimensioni decisamente più generose e comiche. A corredo della foto, una didascalia che ha scatenato l’ilarità dei follower: “Per chi fosse interessato c’è anche la XXL”. Pronta la risposta di Belen Rodriguez: “Dimmi poi come ti trovi a livello di idratazione. Altrimenti abbiamo i Panpers”, ha scritto la showgirl stando al gioco. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)