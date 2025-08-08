35.3 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Belen litiga col benzinaio, il video virale e la bufera social: “Maleducata”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il web non perdona e questa volta a finire nel mirino è Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è resa protagonista di un acceso scontro avvenuto a Porto Cervo, in Sardegna, dove attualmente sta trascorrendo le sue vacanze.  Un video diventato virale sui social mostra la lite tra Belen e il gestore di un distributore di benzina. Dal filmato si vede Belen a bordo del suo Suv entrare in una zona evidentemente caratterizzata da divieto d’accesso. Il benzinaio la ferma: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”, si sente dire nel video. La showgirl risponde secca e taglia corto: “Perchè lei mi sta sul c***o”, replica prima di fare retromarcia e allontanarsi.  Il video, diffuso da ‘La nuova Sardegna’ ha fatto discutere e ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro la showgirl, ex compagna di Stefano De Martino. “Sempre stata una gran cafona”. “Tesoro, caschi male in Sardegna… non sei a Milano dove tutto ti è concesso”. “Ma questi non hanno capito che ci sono delle regole da seguire?”, si legge. Al contrario, molti hanno elogiato l’atteggiamento del benzinaio: “Lui un grande”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

