12.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Belen Rodriguez, tra febbre e flebo: “Sono stata malissimo”. Poi, il commento sul vaccino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Brutta settimana per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato sui social di essere rimasta per tre giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse.  

“Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko”, ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l’unica a sentirsi così: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, ha detto senza entrare nei particolari.  

La showgirl ha raccontato che, nonostante la voglia di alzarsi, il malessere e la stanchezza si sono fatti sentire: “L’unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente”, ha concluso.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
13.6 °
10.8 °
88 %
1kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
9 °
Mar
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1106)ultimora (994)Eurofocus (47)demografica (34)sport (31)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati