Bella Hadid, lacrime e flebo: le foto che preoccupano i fan

Bella Hadid tiene in ansia i fan. La modella statunitense ha pubblicato alcune foto su Instagram che rivelano di un nuovo ricovero in ospedale. Hadid da oltre dieci anni combatte con la malattia di Lyme, ma non è ancora chiaro se la stessa sia la ragione per il nuovo ricovero. Negli scatti pubblicati sul proprio profilo ufficiale, da oltre 60 milioni di follower, la modella si mostra collegata a una flebo e in lacrime, mentre in un’altra ancora ha un impacco sulla fronte. Hadid ha continuato la sua carrellata di foto mostrando alcuni momenti della sua ‘nuova’ vita quotidiana. Fa il segno della vittoria collegata a un respiratore e gioca a carte, guarda la tv con una pizza davanti e riceve la visita dei suoi cari. “Scusate se sparisco sempre, vi voglio bene”, ha scritto nella descrizione. Tanti i messaggi di preoccupazione ricevuti dai fan nei commenti, tra chi le chiede cosa sia successo e chi le prova a trasmettere forza e incoraggiamenti. A spiegare cos’è la malattia di Lyme, con cui da anni combatte Bella Hadid, è il Ministero della Salute: “La malattia di Lyme, detta anche Borreliosi, è una zoonosi provocata da un batterio, la Borrelia burgdorferi, che penetra attraverso la cute con il morso di zecca infette”, si legge sul sito ufficiale, “i sintomi tipici della malattia includono febbre, mal di testa, affaticamento e una caratteristica eruzione cutanea a forma di anello chiamata eritema migrante. Se non trattata, l’infezione può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)